الدول النامية تضاعف جهودها في مجال التكنولوجيا بقمة هافانا

أعلنت الدول النامية 'يوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار السنوي في الجنوب' بينما تستعد لاختتام قمة تستمر يومين حول هذا الموضوع.

وجاء في الإعلان الختامي لمجموعة الـ77 للدول النامية والصين 'إننا نلاحظ بقلق عميق الفوارق القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الظروف والإمكانيات والقدرات لإنتاج معارف علمية وتكنولوجية جديدة'.

من ناحية أخرى، تم انتخاب الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية، يوم السبت رئيسا جديدا للجنة العسكرية للناتو وسيتولى منصبه في غضون ستة أشهر، حسبما ذكر الحلف.



كما قرر الاجتماع نفسه الإبقاء على الرئيس الحالي للجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور لمدة ستة أشهر أخرى.

'في 16 سبتمبر 2023، وافق رؤساء دفاع الناتو على تمديد ولاية الرئيس الحالي للجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور لمدة 6 أشهر إضافية، وانتخاب رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون خلفًا له'.

وقال الناتو في بيان عقب اجتماع رؤساء أركان الحلف في أوسلو.