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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم حسن شحاته يفتح النار على أوسوريو بعد خسارة الزمالك في الكونفيدرالية

صدى البلد

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن طريقة لعب أوسوريو مدرب الزمالك غير واقعية، وهي كلمة السر في الخسارة أمام أرتا سولار، اليوم ببطولة الكونفيدرالية.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "الزمالك ليس جاهزا على المستوى البدني، والفريق حصل على إجازة طويلة، وكان لا بد من العودة مبكرا".

وأضاف :"أوسوريو كان عليه تغيير طريقة لعبه، بما يتناسب مع الجانب البدني للاعبين، وعدم الاعتماد على سياسة الضغط من الأمام".

وواصل :"الزمالك قادر على التعويض في لقاء الإياب، ولا بد من تدارك الأخطاء سريعا، فمباراة الإياب لا تقبل أي أخطاء".

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