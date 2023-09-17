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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكومبارس برنسة عبد الغني: بتصل بالمكاتب عشان يشغلوني وعايشة مع ربنا

برنسة عبد الغني
برنسة عبد الغني

كشفت الكومبارس برنسة عبد الغني عن معاناتها في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، بعد شكوتها المتكررة خلال الفترة الماضية من الظروف المعيشية الصعبة. 

 

وقالت برنسة عبد الغني، إنها لا تستطيع الحصول على عمل، رغم تواصلها مع المكاتب المتخصصة والريجيسيرات، مضيفة: "بيقولولي يا حاجة مفيش شغل". 

 

وأوضحت برنسة عبد الغني، أنها تعيش بمفردها بعدما أجرت عملية لإزالة الرحم ولم تنجب أطفالا، وباعت كليتها من أجل إجراء عملية لوالدتها: "كانت بـ 85 ألف جنيه وعندي الضغط". 

 

 

وأشارت برنسة عبد الغني، إلى أن آخر عمل قدمته كان المشاركة في مسلسل "ضرب نار" مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. 

 

واستطردت: "عارفة إن الفنانين كانوا بيصيفوا ومستنية الفنان محمد رمضان والمخرج مجدي أبو عميرة ومعتز التوني يتصلوا بيا.. وولاد خالي هما اللي بيتصلوا بيا وبيصرفوا عليا". 

 

وتحدثت برنسة عبد الغني عن والدتها التي كانت تعمل طباخة، وكانت تساعدها منذ صغرها، وسافرت الدول العربية من إعلانات طلب وصيفة أو مساعدة منزل موضحة: "القعدة كسحتني.. وكنت بشتغل طباخة في الدول العربية وفي مصر عند البشاوات والبهوات.. ووقعت على ضهري ومش متحملة أطبخ من سنة 2001".

برنسة عبد الغني أحمد العوضى احمد العوضى وياسمين عبد العزيز إزالة الرحم المخرج مجدي أبو عميرة الكومبارس برنسة عبد الغني

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