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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

متحدث الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن توجهه الي نيويورك ضمن وفد مصر.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: أتوجه بمشئة الله إلى نيويورك ضمن وفد مصر المشارك فى الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً  من وزير خارجية الولايات المتحدة "انتوني بلينكن".

خصوصية العلاقة

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على متانة العلاقات الأمريكية/المصرية واستراتيجيتها وأهميتها لكل طرف، سواء علي المستوى الثنائى، وعلى المستويين الإقليمى والدولى، كما تم التأكيد على خصوصية العلاقة التي جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، والتى ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة، اقتصادية وتنموية وسياسية وأمنية وعسكرية، وتطلعهما إلى تعزيز تلك الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة.

 

وأضاف السفير أبو زيد، أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع فى ليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسى والإنسانى، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التى تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم.

السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد المتحدث وزارة الخارجية المتحدث الرسمى الخارجية

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