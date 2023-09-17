رشا مجدي: قرارات الرئيس السيسي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المواطن المصري|فيديو

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بمحافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم العزاء لأهالي بينى سويف، في ذويهم من ضحايا إعصار ليبيا.

وقالت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صد البلد”، إن رب الأسرة المصرية شارك المصريين حزنهم، وساندهم في المصاب الأليم.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن زيارة الرئيس لبني سويف، كانت هامة خاصة أن هناك عددًا من المتوفين المصريين من محافظة بني سويف، في إعصار ليبيا.

وأشارت رشا مجدي إلى أن كلمة الرئيس السيسي، كانت كلمة كواحد من أبناء الشعب المصري العظيم، خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان لها تأثيرات كبيرة على مصر.

تمس المواطن المصري

واستكملت حديثها قائلة، إن قرارات الرئيس للمصريين من زيادة العلاوات والمرتبات للعاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدة أن قرارات الرئيس تمس المواطن المصري.