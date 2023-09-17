أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ على أوديسا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما مزدوجا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الأحد، واستهدفت بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وضربت منشأة زراعية هناك.

وقالت القوات الجوية، على تطبيق مراسلة تيليجرام، إن روسيا أطلقت ست مسيرات إيرانية الصنع و10 صواريخ كروز، حيث دمرت القوات الأوكرانية منهم ست طائرات بدون طيار وستة صواريخ قبل أن تضرب هدفها.



ويخضع الوضع في أوديسا وموانئها للمراقبة الشديدة من قبل أسواق الحبوب، حيث قالت كييف يوم السبت إن سفينتي شحن وصلتا إلى هناك لاستخدام ممر مؤقت للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل الحبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.



وقالت القوات الجوية: "شاركت الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة وغيرها من وسائل الهجوم في صد الهجوم الجوي".



ولم يكن مدى الضرر معروفا على الفور ولم يكن من الواضح ما هو المرفق الذي أصيب.



وقالت القوات الجوية فقط إن خدمات الطوارئ كانت في الموقع.



وخضعت أراضي أوكرانيا بأكملها لتنبيهات الغارات الجوية لعدة ساعات.



وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود للإفراج عن السفن المحاصرة في موانئها منذ بداية الحرب في فبراير 2022 والتحايل على حصار الأمر الواقع بعد أن انسحبت روسيا من صفقة تسمح لكييف بتصدير الحبوب.