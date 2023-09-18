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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موسى مصطفى موسى يكشف عن مطالبه من السيسي حال فوزه في الانتخابات القادمة

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد

كشف المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد عن مطالبه من الرئيس السيسى خلال ولايته الجديدة حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفترة القادمة ستكون بالنسبة للرئيس السيسى مرحلة صعبة ، كما أن الأساس موجود وهو أنه تم تأسيس البلد لمرحلة قادمة مهمة جدا ، ولكننا الان أمام تربص ضد الدولة المصرية ، وأعتقد أن الرئيس السيسى قادر على التصدى لمثل هذه التربصات وبجانبه الشعب المصرى وحزب الغد وقياداته لكى نعبر هذه المرحلة الصعبة.

وطالب رئيس حزب الغد الرئيس السيسى أن يركز على ملف تمكين الشباب ولدينا من الأساسيات الموجودة متمثلة فى المصانع المغلقة ولدينا مشروع مليون ونصف فدان ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى التسويق لهم واستغلالهم الإستغلال الأمثل.

واختتم:كما أننا لدينا اليات كثيرة تتطلب التوازن والفكر المفتوح وألا نفكر فى الأنا والشخصنة ، ولكن علينا أن نفكر فى احتياجات الشعب والمواطن المصرى والدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام حتى ولو كان يواجه صعوبات ، خاصة وأن العالم كله يمر بأزمة إقتصادية ، ولذلك فإننا لدينا ثقة فى أن الرئيس السيسى سيعبر بنا إلى مرحلة امنة ، وهذا يتطلب مننا تضافر الجهود بين الرئيس السيسى والشعب المصرى.

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موسى مصطفى موسى يكشف عن مطالبه من السيسي حال فوزه في الانتخابات القادمة

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