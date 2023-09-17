تحذير.. إسلام عنان: عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يسبب ضررا مجتمعيا| فيديو

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة من عدم استكمال كورس المضاد الحيوي، لأن هذا يتسبب في ضرر للمريض والمجتمع، ويبطل مفعول المضاد الحيوي إذا تكررت العدوى عند المريض.

وأوضح "عنان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يخلق نوعا من المقاومة للمضادات الحيوية، وينقل البكتريا أو المرض أقوى لغيره.

وكشف عن حجم تحمل الاقتصاد العالمي لعدم اتباع سلامة المريض وهو تريليون دولار، ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.