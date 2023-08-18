لا يوجد أي تغيير في الأعراض..مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد EG.5.. فيديو

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، من متحور كورونا الجديد EG.5.

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هذا المتحور هو متحور فرعي من أوميكرون لفيروس كورونا"، لافتا: "الصحة العالمية أعلنت أن كورونا لمن يكن وباء عالمي، ولم نسمع عن إصابات تدخل المستشفى أو وفيات من الكورونا".

وأضاف: "المتحور الجديد يعتبر الأكثر انتشارا حيث وصل إلى أكثر من 50 دولة حتى الآن، وسيكون في جميع بلدان العالم بسبب سرعة انتشاره"، موضحا: "اللقاحات تحمى من الأعراض والوفاة، واللقاحات تحمى من الوفاة وليس من الإصابة لكبار السنة وأصحاب الأمراض المزمنة والمرضى التي تأخذ مثبطات للمناعة".



وتحدث عن أعراض متحور كورونا الجديد، المتحور EG.5، قائلا: "الأعراض تكون بسيطة في معظم الحالات، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة، واحتقان في الحلق، وسيلان الأنف، وتكسير في العظام".

وكشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الفرق بينه وبين كورونا، قائلا: "لا يوجد أي تغيير في الأعراض، لكن الفرق ما بين المتحور اللى قبلة هو سرعة الانتشار".

