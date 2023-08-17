تصريحات هامة من الصحة العراقية بشأن متحور كورونا

نفت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل العراق أي إصابة بمتحور كورونا الجديد (إي جي 5) المعروف باسم “آيريس”.



وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية بالعراق أن “المتحورات الجينية في إصابات فيروس كورونا أمر طبيعي، إذ تحدث طفرات جينية وتظهر سلالات تختلف في بعض الخصائص وربما تكون أكثر أو أقل خطورة من السابق”، مبيناً، أن “وزارة الصحة وبالتنسيق مع المنظمات العالمية مستمرة بتحديث المعلومات والقدرات التشخيصية والعلاجية”.

وأضاف البدر، أن “متحور كورونا الجديد بدأ بالظهور في العديد من دول العالم”، مؤكداً “عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد في العراق حتى الآن”.