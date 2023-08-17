ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

آثار خبر انتشار متحور كورونا EG.5 إيريس الجديد خوف الكثير، بعد الإعلان رسميا عن إصابة أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وإليكم معلومات لا تعرفها عن المتحور الجديد وأسباب التحذير منه وفقا لـ health time

المتحور الجديد لكورونا ظهر في بعض الدول وخصوصا نيويورك ويوميا يتم الإعلان عن إصابات جديدة.

وضعت منظمة الصحة العالمية متحوّر فيروس ‎كورونا الجديد «‎آيريس»، وهو من سلالة «‎أوميكرون»، تحت المراقبة نظراً لسرعته الأكبر بالانتشار بين البشر، إذ أشارت التقديرات إلى نموّه بنسبة 20% أسبوعياً في بريطانيا، كما أنه المتحوّر الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة بنسبة 17.3%.

وأعراضه لا تختلف عن أعراض المتحوّرات الأخرى وانتشر فى 51 دولة حتى الآن، وليس له أي لقاح حتي الآن كما أن لقاحات كورونا ليست فعال في مقاومته.

أعراضه

▪️١- سيلان أو انسداد في الأنف

▪️٢-صداع وإرهاق

▪️٣-عطش وسعال

▪️٤-التهاب فى الحلق

▪️٥-فقدان حاسه الشم

