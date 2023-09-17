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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تشارك في احتفالية هيئة تعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٣ تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية"

وشارك الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الامية،  ممثلا للجامعة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والتي أُقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة بمحافظة القاهرة ، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

وأكد أن قضية محو الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، في إطار ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان ومبادرة تنمية الأسرة المصرية فى توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى دعم قيادات جامعة حلوان  للمشروع القومي لمحو الأمية والذي يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وأفاد أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات المتقدمة والمتميزة في هذه المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بجانب ضرورة محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كشرط للحصول على شهادة التخرج للطلاب.

فى ذات السياق نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣ ، في تحرير ألاف المواطنين من الأمية في معظم محافظات وقرى ومدن جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المتحررين من الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عدة دورات امتحانية متتالية إلي عدد ١٥٩٥٢ مواطن ومواطنة تم تحريرهم من الأمية .
     
 وتم التنويه إلى الإجراءات والممارسات التى تم اتخاذها من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في خططه وحملاته التوعوية بالمشروع من خلال عقد العديد من الندوات للتوعية بالمشروع بالكليات المشاركة، وإصدار مطوية القطاع بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار لا للأمية في الجمهورية الجديدة.
علاوة عن دور القوافل التنموية المتكاملة للوصول بخدمات الجامعة إلى المجتمع وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد (٦) قوافل تنموية متكاملة متضمنة برنامج محو الامية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، كما تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، وتشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية  لتوعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع ، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة لإدارة فعاليات المشروع ومتابعة تنفيذه على مستوى كليات الجامعة.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل الهيئة العامة لتعليم الكبار Jobs Education

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