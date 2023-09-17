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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات المتاحة لطلاب التعليم الصناعي

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.


رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

  • تربية حلوان .
  • اقتصاد منزلي حلوان .
  • اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم .
  • اقتصاد منزلي العريش .
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان .
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية .
  • الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية .
  • آثار الأقصر.
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