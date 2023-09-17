حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان تستعد للعام الدراسي الجديد.. تفاصيل

قام الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بمراجعة استعدادات الكلية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن تحقيق السلامة والراحة لجميع منتسبي الكلية.

وقام عميد الكلية بالمرور على جميع المدرجات والمعامل بالكلية للتأكد من سلامتها وملائمتها لتقديم خدمة طلابية متميزة تليق بأبنائنا الطلاب ورافقه في الجولة الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعماد سعيد مدير الكلية.

وبعد انتهاء الجولة الميدانية اجتمع مع الإداريين بالكلية بحضور كل من منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عماد الدين سعيد مدير الكلية.

ووجه الدكتور أسامة إمام برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب الجديد الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للترحيب بهم والرد على كل استفساراتهم وتقديم الدعم لهم وتذليل أي صعوبات لمنتسبي الكلية القدامى.

كما وجه بضرورة تعريف أبنائنا الطلاب بالأنشطة الطلابية التي تقدم من خلال قسم رعاية الطلاب بالكلية وكذلك الخدمات التي تقدم من خلال القسم. وذلك لما لها من دور فعال في تنمية الطالب الجامعي وثقل شخصيته وتحقيق رؤية مصر 2030 في إخراج شباب مسؤول واع ومؤهل لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق مسيرة التنمية المستدامة.

وتبلورت تلك الرؤية في قيام جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس باستقبال أسبوع شباب الجامعات والذى استضاف شباب الجامعات المصرية في الفترة من 10 الي 14 سبتمبر في أسبوع حافل بالأنشطة المختلفة.

كما أفادت الدكتور منال عبدالقادر وكيل الكلية بأنه قد تم الانتهاء من اعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2023/2024 لطلاب مرحلة البكالوريوس بالبرنامج العام والبرامج المتميزة بالكلية (برنامج هندسة البرمجيات- برنامج المعلوماتية الطبية). ونوهت سيادتها علي سلسله الإجراءات المطلوب اجتيازها من الطلاب الجدد المرشحون للكلية لحين الالتحاق بالكلية وتتمثل هذه الإجراءات في :

١. الدخول علي اللينك التالي :

http://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

والاستعانة بفيديو ارشادي يشرح خطوات التسجيل

https://youtu.be/f5hxRFKoLqQ

٢. اجتياز الكشف الطبي .

٣. دفع المصروفات .

4. تسليم ملف الطالب لشئون الطلاب وبذلك يصبح مسجل بالكلية.

كلية حاسبات حلوان

كلية حاسبات حلوان

كلية حاسبات حلوان

كلية حاسبات حلوان