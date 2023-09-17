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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يؤدي مرانه بتنزانيا قبل العودة للقاهرة

صدى البلد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة فريق الزمالك  العاصمة التنزانية دار السلام فى الخامسة مساء اليوم ، ومنها إلى مطار أديس أبابا  وتمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل  العودة إلى القاهرة لتصل فى الثانية فجر غد الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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