وفد «مصر أكتوبر» يشارك في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية.. صور

شارك وفد من حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر، تحت عنوان "بناء الوعي والسلم المجتمعي"، وذلك ضمن مبادرة “وطن واحد”، والمنعقد بنادي المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وشهدت فعاليات المؤتمر، حضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من القيادات والشخصيات العامة بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضور جماهيري كبير حاشد.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر، والإعلامي مصطفى بكرى، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، والدكتور أحمد يوسف، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب فايز أبو حرب، والأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائبة ثناء الطيب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الجميع يقف صفا واحدا ويعلن دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لافتة إلى ضرورة أن يكمل الرئيس السيسى موقفه الوطني ويحقق آمال المصريين جميعا.

من جانبه، أشار الشيخ كامل مطر، خلال كلمته، إلى أنه على الشعب المصري أن يدرك أهمية الأمن وضرورة بناء الوعي، وأن لا ينساق خلف الشائعات وأن يقف يدا واحدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الوطن.

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