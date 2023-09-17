أستاذ علوم سياسية: الدولة مهتمة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.. فيديو

قال الدكتور اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف تأتي في اطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية ، وهي تهدف للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا في مصر ، وعددها ٤٥٠٠ قرية.

وتابع الدكتور إكرام بدر الدين، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المبادرة قسمت لمراحل ومجموعات وفق توقيتات زمنية ، مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة كل ما يتعلق بالمبادرة.

وأشار " بدر الدين " ، إلى أنه كان هناك زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل لقرية الابعادية بالبحيرة ، ويبدو أن هناك اهتماما من الرئاسة بتخفيف الأعباء عن كاهل المناطق الأكثر احتياجا.

وتابع حديثه ، أن الدولة مهتمة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وهو ما يطلق عليه السياسات الاجتماعية للدولة.