أسرة من سدس الأمراء: حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية في القرية.. فيديو

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، لقاء مع الأسرة التي استجاب الرئيس السيسي لدعوتها وقام بزيارتهم أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف.

وقال عادل فكري، الذي استقبل الرئيس السيسي: "استلمنا الشقة منذ سنتين.. مبادرة حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية في قرية سدس الأمراء".

وأضاف عادل فكري، الذي استقبل الرئيس السيسي: "جميع القرى المجاورة لقرية سدس الأمراء حصل فيها نقلة حضارية كبيرة، وأصبح فيها جميع الخدمات من صرف صحي وغاز طبيعي وشبكات مياه".

وقالت أم عبدالله: “كل شيء جيد في القرية، ويكفي أنه أصبح هناك مدرسة في القرية، خاصة مدرسة الثانوية العامة.. هذه الخدمات لم تكن موجودة في القرية من قبل".