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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان ينصبان على المواطنين بتماثيل أثرية مقلدة

تمثال
تمثال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون.. وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).

 

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة السوق المصرفى النصب والاحتيال النيابة العامة وزارة الداخلية

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