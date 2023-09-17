من أصل 59.. إخماد 41 حريقًا في 11 ولاية بالجزائر

أعلنت السلطات في الجزائر، اليوم الأحد، إخماد 41 حريقًا من أصل 59 في 11 ولاية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، كشفت الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الأحد، عن آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات في مختلف الولايات حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أنه في ولاية بجاية، تم تسجيل 7 حرائق غابات، حيث تم إخمادها نهائيًا.

وبخصوص ولاية تيزي وزو، فتم إخماد كل من حرائق غابات قرية إيفان وتيزي يمان وقرية ايفداسن. فيما لا تزال الحرائق متواصلة في غابات قرية أحدادن، وتيزي الجامع.

وأوقف الدرك الوطني، السبت، الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت، أمس، بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية.

فيما لا يزال محققو الدرك الوطني يحققون في القضية.