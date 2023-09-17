سقوط تاجرى مخدرات في الأقصر بـ 15 كيلو حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام كلٍ من (عاطل ، حاصل على دبلوم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالى حصيلة نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.