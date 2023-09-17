تنسيق جامعة الأزهر 2023.. الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والهندسة والتمريض

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بالكليات كالتالي :

كليات الطب

96.15 كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط

94.77 كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط

كليات الهندسة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

91.23 كلية الهندسة للبنين بالقاهرة

كلية الهندسة للبنات بالقاهرة

90.15 كلية الهندسة للبنين بقنا

90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا

كليات الصيدلة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

93.54 كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة

كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة

92.77 كلية الصيدلة للبنين بأسيوط

كلية الصيدلة للبنات بأسيوط

كليات طب الأسنان

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

94.62 كلية طب الأسنان للبنين بالقاهرة

كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة

94.31 كلية طب الأسنان بنين بأسيوط

كلية التمريض

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة

89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط

89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط

وأضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي

فصول كلية التمريض بنات دمياط

فصول كلية التمريض بنات اسيوط

فصول كلية الهندسة بنات قنا

فصول كلية زراعة بنات القاهرة

فصول كلية البنات الازهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة اسلامية

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية علي فوري علي كود خدمة ٦٤٥٢

2- الدخول علي الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق اضغط هنا

3- التوجه الي الكلية لتقديم الملف.