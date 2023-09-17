بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 رسميا

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر، للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأزهر الشريف.

وقائع مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

حيث تعلن جامعة الأزهر، اليوم الأحد، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023، والذي ينتظره طلاب الثانوية الأزهرية، على أحر من الجمر، في هذه الآونة، منتظرين قبولهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، سواء من طلاب القسم العلمي أو القسم الأدبي.

وتتيح الجامعة، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023؛ بعد إعلان النتيجة مباشرة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على الرابط ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

كما ستعلن جامعة الأزهر، نسب القبول بكليات الجامعة، والحد الأدنى للقبول علمي وأدبي بنين وبنات، ويمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من هنا

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدولتي تشاد ونيجيريا

وفي وقت سابق، اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدولتي تشاد ونيجيريا، للعام الدراسي 2022/2023م، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للدولتين 39.52%، حيث تقدم للامتحان في الدولتين 950 طالبًا وطالبة، حضر منهم (830) وتخلف عن الحضور (120) نجح منهم (328) ويدخل (502) امتحانات الدور الثاني.

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، مع خالص دعائه للطلاب الذين لم يوفقوا بالدور الأولى بالنجاح في الدور الثاني، مؤكدًا أن هذه المعاهد في الخارج تعكس أهمية الأزهر ودوره في نشر مناهجه المعتدلة وتعزيز مكانة مصر والأزهر في القارة الإفريقية، وخدمة رسالة الإسلام السمحة.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر، أن امتحانات المعاهد الخارجية تتم من خلال وضع الأسئلة من قبل مستشاري المواد قطاع المعاهد الأزهرية بالمطبعة السرية بالأزهر، ثم تُرسل الأسئلة عن طريق الحقائب الدبلوماسية إلى الدول الخارجية، ويتولى المبتعثون من الأزهر الإشراف والمتابعة لعملية المراقبة وتجميع أوراق الإجابة، ثم تعود الأوراق مرة أخرى إلى الأزهر لإجراء أعمال التصحيح ثم اعتماد النتيجة في مشيخة الأزهر، وبعد ذلك إرسالها عبر السفارات لكل دولة وكذا عن طريق الإنترنت مع نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة لأبناء المسلمين وأبناء الأزهر في الخارج.