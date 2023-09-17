الجامعة المصرية الصينية تقبل طلاب الثانوية العامة بالطب البيطري 68% والفنون 53%

أعلنت الجامعة المصرية الصينية قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم بحد أدنى 68% وكذلك الحاصلين على الثانوية الأزهرية، وفقا للشروط التي أقرتها الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، إلى جانب قبول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بشعبتيها بكلية الفنون والتصميم بحد أدنى 53%.



وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن كلية الطب البيطري تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العام شعبة علمي علوم والثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من شهادات يقرها المجلس الأعلى للجامعات بحد أدنى 68%، وعدد سنوات الدراسة خمس سنوات إلى جانب سنة التدريب الميداني "الامتياز"، وتضم أقسام البرنامج العام، والحيوانات الأليفة، والطيور والأرانب وصحة وسلامة الغذاء، والأدوية البيطرية والإكلينيكية، وأمراض الأسماك، الاستزراع السمكي.



وأضاف البيان أنه بالنسبة لكلية الفنون والتصميم تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ونصف، وتضم أقسام تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والتليفزيون وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة والتصميم الداخلي والأثاث وتقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية فقط، وأقسام تصميم الأزياء والفنون البصرية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبية العلمية والأدبية، وتخضع التخصصات "تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والجرافيك والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء إلى نقابة مصممى الفنون التطبيقية في حين يخضع تخصص الفنون البصرية لنقابة التشكيليين.



وأوضح أن الدراسة في كلية الفنون والتصميم تكون بنظام الساعات المعتمدة وتمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها من استيفاء عدد الساعات المطلوبة وهو 160 ساعة معتمدة موزعة على أربعة سنوات ونصف (تسعة فصول دراسية).



يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة، وتضم كليات العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية.