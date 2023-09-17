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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 ساعة فقط.. الطريقة الصحيحة للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.


رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023؛ لا بد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات، عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية؛ لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان؛ عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية، بتحديد المنطقة الجغرافية (أ)، طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان، وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة (أ)؛ يختار الطالب من المنطقة (ب)، ثم يختار من المنطقة (ج).

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