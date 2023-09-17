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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إنشاء 2 كوبري مشاة بمحور الفريق العصار بشرق شبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقش اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع إنشاء 2 كوبري مشاة أعلى محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء عدد 2 مصعد كهربائي لكوبري منطقة الحرس الوطني أعلى خط السكة الحديد على غرار إنشاء المصعد الكهربي لكوبري وابور الثلج، بالإضافة إلى إنشاء 2 سلم حديدي لكوبري وابور الثلج لتشغيله في الطواريء وأثناء أعمال الصيانة، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري للمدينة والعمل على راحة المواطنين وتوفير عبور آمن لهم خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ولتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، لتخدم تلك الكباري مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوي الهمم.


وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن كلية الهندسة بشبرا إنتهت بالفعل من التصميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري الموجودة بمحور الفريق العصار، وسيتم إنشاء كل كوبري بطول 40 متر وعرض 6 متر وسيتم إستغلال كل منهما لإنشاء عدد 10 محلات حضارية بمساحات صغيرة لاستغلال الكوبري بطريقة مقننة ومنع انتشار الباعة الجائلين به، وتنظيمه بشكل حضاري يضمن السيولة المرورية به ومنع المظاهر العشوائية، حيث أكد المحافظ على أهمية تلك الكباري في تعزيز سلامة المواطنين مشيرا أيضا أنه سيتم  ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي ٢٠٠ متر لخدمة عدد مناطق أكثر كثافة من الحالية، مع إضافة مصاعد كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم .


وخلال الإجتماع تم إعتماد التصاميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري ، والتي تم تصميمها من خلال أساتذة كلية هندسة شبرا.


كما تم مناقشة أماكن إرتكاز الكباري وذلك حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين وذلك بطريق محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم إختيار أنسب المواقع  من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين، وتفعيل مُقترح إنشاء سلم خرساني و مصعد كهربائي للكوبري بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة، مع توفير  شركات للصيانة والتأمين، لتتناسب مع كثافة عدد المُشاة ومدى إستيعاب عدد أكبر للمواطنين وطلاب المدارس وتوفير محلات تجارية وشاشات إلكترونية ولوحات للإعلانات بواجهة حضارية متقدمة على جانبي الكوبري، للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.


وفي السياق ذاته ناقش "محافظ القليوبية" إنشاء عدد 2 مصعد كهربي لكوبري الحرس الوطني في الجهتين على غرار السلم الكهربي الذي تم إنشاؤه لكوبري وابور الثلج بمدينة بنها، وذلك للتخفيف على المواطنين حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد للبدء في إنشاء المشروع وإختيار موقع القواعد الخرسانية للمصعد في الأماكن المناسبة مشددا علي ضرورة إنجاز الأعمال بأقرب وقت ممكن لإدراج المشروع في خطة العام المالي الحالي، لاحتياج المواطنين الشديد إلى تلك المصاعد حيث تتسم المنطقة بكثافة عالية من المواطنين التي تعبر الطريق أعلى خط السكة الحديد .


كما ناقش المحافظ أيضا تدعيم كوبري وابور الثلج الكهربي الجديد بكوبري حديدي آخر للعمل به في أوقات الطواريء وأثناء أعمال الصيانة، كما وجه المحافظ القائمين  على تنفيذ كوبري وابور الثلج  بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال للتشغيل التجريبي لسلالم المُشاة الكهربائية مؤكداً على سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على إستمرار تشغيل السلالم بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجهاً بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة لإنشاء الكباري حسب كثافة كل منطقة، وعمل دراسة ميدانية من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لإختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.

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