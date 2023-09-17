شاهد.. كيف حوّل القتال أبراج الخرطوم العملاقة إلى مبان خربة؟

ذكرت مصادر سودانية أنه يجري الآن احتدام الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي وسط العاصمة الخرطوم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وتوالت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة السودانية الخرطوم ومقري سلاح المهندسين وقاعدة كرري بأم درمان غربي العاصمة.

وطال القصف أبراجا ضخمة ومباني حكومية، ما حولها إلى أثر بعد عين وإلى مبان خربة.

أدى القصف الجوي والمدفعي إلى دمار في وزارة العدل وعدد من الهيئات الحكومية والخاصة.

وأعلن الجيش السبت صد هجوم لقوات الدعم السريع على القيادة العامة للجيش ومواقع عسكرية استراتيجية أخرى.

وتجددت الاشتباكات صباح الأحد باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

ويستمر القتال للشهر السادس على التوالي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف مدني وتهجير نحو 5 ملايين شخص من منازلهم في الخرطوم ودارفور.