هل يلقي زيلينسكي خطابا في الكونجرس خلال زيارته لأمريكا؟.. مصادر توضح

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يعقد اجتماعا مع ممثلي الكونجرس الأمريكي خلال زيارته للولايات المتحدة.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أنه "من غير المتوقع أن يتحدث زيلينسكي في الاجتماع المشترك للمشرعين هذه المرة".

ولفتت إلي أن “الرئيس الأوكراني سيجري محادثات مع مجموعات صغيرة داخل مبنى الكابيتول”.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع الإعلان عن مساعدات إضافية لأوكرانيا خلال أيام، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

أعلن سوليفان أيضًا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس المقبل في البيت الأبيض.

وقال سوليفان إنه من المتوقع أيضًا أن يجتمع الزعيم الأوكراني مع قادة الكونجرس من كلا الحزبين أثناء وجوده في واشنطن.