أخبار السيارات| خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك ... الفرق بين رينو سانديرو وسوزوكي سويفت الهاتشباك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من الطرازات التي يحتاج إليها المواطنين، تساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلي أن هذه السيارات اعتمادية، ولا تحتاج إلي الكثير من الوقود للتحرك أو للتنزه مع العائلية بأقل تكلفة ممكنة.

حدث ارتباك داخل سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية نتيجة العديد من الأزمات التي شهدها وأثرت علي إنتاج السيارات ، ومن ضمن تلك الأزمات عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار ، وهذا أدي الي إضافة أسعار جديدة إضافية علي سعر السيارة الأصلي " الأوفر برايس " ، وذلك جاء نتيجة عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

تغيرت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ،نتيجة العديد من التعثرات التي واجهة قطاع صناعة السيارات عالميا، وذلك أدي الي تقلص إنتاج السيارات وعدم توافرها لدي الموزعين ، وبالتالي عندما توافره السيارات موديل 2023 تم زيادة سعرها عن السعر الأصلي نتيجة إضافة أوفر برايس علي السعر الأساسي .

زيادة 90 ألف جنيه .. أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024| صور

تتوالى زيادة أسعار السيارات بـ سوق السيارات العالمي ، وذلك نتيجة العديد من المشاكل التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات لدي الوكلاء والموزعين، وبالتالي تم زيادة أسعار السيارات الجديدة وتم وضع " أوفر برايس " علي سعرها الرسمي ، وذلك بسبب ندرة تواجد الطرازات الجديدة موديل 2024 .

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، ودائمًا ما يبحث الشباب عن سيارات تناسبهم ويوجد بها جميع أنواع التكنولوجيا اللازمة لراحة السائق ، وزيادة أمان الركاب ، وتتوافر هذه التكنولوجيات الحديثة داخل فئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

الزجاج الأمامي للسيارة له عدد من الفوائد ويسمي " حاجز الرياح" ، ويتم استخدامه في السيارات لمنع الرياح والأتربة من الدخول الي مقصورة السيارة ، بالإضافة الي أن عدم وجود الزجاج الأمامي للسيارة يتسبب في عدم القدرة علي السيطرة بالسيارة وبالتالي يحدث أثناء سيرها علي الطرق السريعة خليل بسبب مواجهتها للهواء بشكل مباشر .