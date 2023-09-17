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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة كرداسة |شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة كرداسة.

 

 تابع نائب محافظ الحيزة، أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق بني مجدول أبورواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتي طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتي طريق ناهيا أبورواش. 


كما تفقد الشهابي، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ١٢٣ شارع بنطاق ٤ مناطق  ( بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته ). 


وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة .
رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته الميدانية، اللواء خالد عصر
رئيس مركز كرداسة، ومسؤلي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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