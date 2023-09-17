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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن قائمته استعدادا للموسم الجديد بالدوري العام

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق؛ استعداد للموسم الجديد 2023-2024، بقيادة أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مواجهات الموسم.


وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

في حراسة المرمي: أحمد دعدور وإسلام رشدي وعلي الجابري ومحمد بسام.

وفي خط الدفاع: علاء مارسيلو وإسلام المزين وأحمد بيكهام وسعد سمير ورجب نبيل ومحمد شكري وخالد صبحي وأحمد هاني.

وفي خط الوسط: محمد كناريا ومحمد عادل وعبدالرحمن بودي وأحمد القرموطي وحسين حسني وجاستيس أرثر وصامويل أمادي وصديق إيجولا وعز أدوي وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل وأحمد القندوسي ومحمد عنتر ومحمود زلاكه ومحمد توني ومحمد إبراهيم.

وفي خط الهجوم: مروان عثمان ورشيد أحمد وجون إيبوكا وأحمد ياسر. 

وأسفرت قرعة بطولة الدوري المصري عن مواجهة قوية لـ سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

ويواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، منافسه، الاتحاد السكندري، وبعدها مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة، في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

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