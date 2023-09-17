نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

كثير من ربات البيوت يتفاجؤا بتعفن الزبدة بدون معرفة الأسباب ، وكيفية منع هذا التعفن .
لذا قدمت دكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أسباب تعفن الزبدة..
أسباب تعفن الزبدة :
_ تلوثها نتيجة استخدام ملاعق أو أدوات بها بقايا طعام
_ استخدام ملاعق أو أدوات مبللة غير جافة
_ تخزينها في درجات حرارة غير مناسبة
_ تعريضها للحرارة العالية في مكان التخزين
_ تخزينها في مكان رطب
_ تذبذب درجات التبريد في الثلاجة أو فصل الثلاجة مدة طويلة
كيف نتجنب تعفن الزبدة :
_ تلافي جميع النقاط السابقة
_ إذا كان عندك كمية كبيرة من الزبدة يفضل وضعها في الفريزر مع مراعاة تقطيعها إلى قطع متوسطة قبل التجميد ليسهل استهلاكها دون الفك وإعادة التجميد مرة أخرى .
_ الزبدة الطبيعية الغير مملحة يمكن الاحتفاظ بها حتى 6 شهور ، والمملحة حتى 9 شهور ، والزبدة المخلوطة المضاف لها زيوت نباتية أو الزبدة الصناعية المارجرين نستطيع الاحتفاظ بها لمدة 3 اشهر قبل فتح العبوة ويجب استهلاكها قبل مرور شهرين بعد فتح العبوة .