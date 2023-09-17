نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

كثير من ربات البيوت يتفاجؤا بتعفن الزبدة بدون معرفة الأسباب ، وكيفية منع هذا التعفن .

لذا قدمت دكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أسباب تعفن الزبدة..

أسباب تعفن الزبدة :

_ تلوثها نتيجة استخدام ملاعق أو أدوات بها بقايا طعام

_ استخدام ملاعق أو أدوات مبللة غير جافة

_ تخزينها في درجات حرارة غير مناسبة

_ تعريضها للحرارة العالية في مكان التخزين

_ تخزينها في مكان رطب

_ تذبذب درجات التبريد في الثلاجة أو فصل الثلاجة مدة طويلة

كيف نتجنب تعفن الزبدة :

_ تلافي جميع النقاط السابقة

_ إذا كان عندك كمية كبيرة من الزبدة يفضل وضعها في الفريزر مع مراعاة تقطيعها إلى قطع متوسطة قبل التجميد ليسهل استهلاكها دون الفك وإعادة التجميد مرة أخرى .

_ الزبدة الطبيعية الغير مملحة يمكن الاحتفاظ بها حتى 6 شهور ، والمملحة حتى 9 شهور ، والزبدة المخلوطة المضاف لها زيوت نباتية أو الزبدة الصناعية المارجرين نستطيع الاحتفاظ بها لمدة 3 اشهر قبل فتح العبوة ويجب استهلاكها قبل مرور شهرين بعد فتح العبوة .