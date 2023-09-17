عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

صدى البلد

كثير من ربات البيوت  يتفاجؤا بتعفن الزبدة بدون معرفة الأسباب ، وكيفية منع  هذا التعفن .

لذا قدمت  دكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أسباب تعفن الزبدة..

 

 أسباب تعفن الزبدة :

_ تلوثها نتيجة استخدام ملاعق أو أدوات بها بقايا طعام

_ استخدام ملاعق أو أدوات مبللة غير جافة

_ تخزينها في درجات حرارة غير مناسبة

_ تعريضها للحرارة  العالية في مكان التخزين

_ تخزينها في مكان رطب

_ تذبذب درجات التبريد في الثلاجة أو فصل الثلاجة مدة طويلة

 كيف نتجنب تعفن الزبدة :

_ تلافي جميع النقاط السابقة

_ إذا كان عندك كمية كبيرة من الزبدة يفضل وضعها في الفريزر مع مراعاة تقطيعها إلى قطع متوسطة قبل التجميد ليسهل استهلاكها دون الفك وإعادة التجميد مرة أخرى .

_ الزبدة الطبيعية الغير مملحة يمكن الاحتفاظ بها حتى 6 شهور ، والمملحة حتى 9 شهور ، والزبدة المخلوطة المضاف لها زيوت نباتية أو الزبدة الصناعية المارجرين نستطيع الاحتفاظ بها لمدة 3 اشهر قبل فتح العبوة ويجب استهلاكها قبل مرور شهرين بعد فتح العبوة .

اسباب تعفن الزبدة أطباء البيطريين الزبدة الطبيعية النقابة العامة للأطباء البيطريين لجنة سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

ترشيحاتنا

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

الليلة يظهر في سماء مصر النجم سبيكا.. لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

يستفيد منها 5 فئات.. 60 مليار جنيه هدية من الرئيس السيسي للمواطنين

عشان تبيعه بأعلى سعر .. أفضل طريقة للحفاظ على بطارية الآيفون

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

مآسي الحرب في السودان تتفاقم .. لتر البنزين يصل إلى 7500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

طريقة عمل الكبسة البريانى

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ