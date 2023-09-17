أشرف زكي: يوسف فوزي فنان عظيم ونفتخر به ..فيديو

قال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان يوسف فوزى صديق مقرب وفنان عظيم.

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"،المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل، "يوسف فوزى وحشنا جدا قدم سجل فنى مشرف ونفتخر به وربنا قادر على كل شيء".

وأوضح أشرف زكى، أن خدمة الفن والفنانين شرف كبير وجزء بسيط مما يقدمونه.

وكان الفنان يوسف فوزي، قد كشف أنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، و أنه خلال مشواره الفني طلب من أحد المخرجين تمثيل شخصية مصابة "بمرض الشلل الرعاش حتى قبل إصابته بالمرض بسنوات عديدة".



مرض شلل الرعاش



وأوضح الفنان القدير، يوسف فوزى أنه أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 9 سنوات من لعب شخصية “رجل مصاب بنفس المرض”.

وأشار الفنان يوسف فوزي، إلى أنه تزوج 4 مرات، ويحب زوجته الموجودة معه حاليا بصورة كبيرة؛ لأنها اهتمت به وبأولاده من زوجته التي سبقتها.