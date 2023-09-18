حاول لمس منطقة من جسدها.. حكاية مندوب الشركة مع الأجنبية| تفاصيل مثيرة لأول مرة

"حاول مندوب شركة صيانة كهرباء التعدي على فتاة أجنبية، ولمس أجزاء حساسة من جسدها النحيل، ومحاولة الوقوع يها في فخ الحرام، ولكن محاولته باءت بالفشل في المعادي".

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها علي مندوب شركة صيانة كهربائية بتهمة التعدي على موظفة أجنبية بالقاهرة بالحبس سنة واحدة.



تفاصيل تلك القضية تتحصل في أن المتهم كريم أ. دلف الي مسكن المجني عليها موظفة أجنبية والتي تعمل بالقاهرة مدعيا أنه مندوب شركة صيانة أجهزة كهربائية وبعد دخوله الي حمام الشقة خرج فوجئت به يقبل يدها قائلا لها بالانجليزية أنتي جميلة فقامت بمحاولة طرده من الشقة إلا أنه حاول لمس منطقة حساسة من جسدها فقامت بالصراخ ففر هاربا.



وقالت المجني عليها موظفة أجنبية بأنها أثناء تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت واذ به يحدثها بالعربية التي لا تفهمها الا انها فهمت من حديثة واشارته أنه حضر لاصلاح سخان الحمام فأوصلته اليه وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررا لها بالانجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة مسكنها.



وأكد مجري التحريات، أن تحرياته توصلت الي صحة الواقعة وأقتراف المتهم لها قاصدا حصوله علي منفعة جنسية من المجني عليها



وأنكر المتهم، مندوب شركة صيانة، بتحقيقات النيابة العامة ما أسند اليه من اتهام ،حيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بانكار الاتهام وجادل عنه محام شرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبتناقض أقوال المبلغة وبطلان التحريات وانتهي الي طلب براءة المتهم مما نسب اليه

وأشارت الحيثيات، ان المجني عليها لا تربطها بالمتهم مندوب شركة صيانة، اي صلة وتعمل في مركز مرموق كدبلوماسية تمثل بلدها "الفلبين" في جمهورية مصر العربية وقد تعرفت علي المتهم أمام النيابة العامة وأكدت ارتكابه الواقعة ، وقد خلت الأوراق مما ينفي الاتهام عن المتهم الذي أكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب الواقعة.

مندوب شركة صيانة

وكشف أمر الاحالة أن المتهم، تعدى على المجني عليها جنسيا بأن أتي قبلها أمور اباحية بطريق القول والفعل علي وجه يخدش حيائها ،بأنه لما أختلي بها بمسكنها جاء في مرمي بصرها حاسرا عن نفسه ملابسه كاشفا عن عورته للفت نظرها نحوه لاغوائها فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب ، مبتغيا الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية منها كيفما أبانت التحقيقات.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، حيثيات حكمها علي مندوب شركة صيانة كهربائية بتهمة التعدي على موظفة أجنبية بالقاهرة بالحبس سنة واحدة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي

