ربنا يصبر أهلك.. محمد هنيدي ينعى الفنان أشرف مصيلحي

توفي الفنان أشرف مصيلحي، مساء اليوم الأحد؛ بعد صراع مع المرض، فيما لم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة، أو مكان وموعد العزاء.

ونعى الفنان محمد هنيدي، زميله، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك عبر حسابه على “إكس”، حيث كتب: "البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي .. ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يا رب".

وكانت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تحدثت مؤخرا، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تدهورها بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت منال الصيفي عن حالة زوجها أشرف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، قائلة: «زوجي تعبان لكن حالته مستقرة.. دعواتكم»، مضيفة أنه: «حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير».

وأضافت منال الصيفي: «الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه».. موضحة السبب: «زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث».