وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

رحل عن عالمنا، منذ دقائق مساء اليوم الأحد، الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ومن خلال هذا الموضوع سوف نكشف لكم تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة الفنان أشرف مصلحي.

أشرف مصلحي وزوجتة

وفاة الفنان أشرف مصلحي

ولا سيما أنه لم يتم تحديد موعد جنازة الفنان أشرف مصلحي حتى هذه اللحظة، ولم يتم تحديد مكان العزاء أيضًا، وفور الأستقرار على المعاد والمكان سوف تعلن عنهم نقابة المهن التمثيلية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

اللحظات الأخيرة بحياة الفنان أشرف مصلحي

وكشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان الراحل أشرف مصلحي، تفاصيل اللحظات الأخيرة له قائلة: "زوجي تعبان لكن حالته مستقرة دعواتكم، حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير".

وأضافت منال الصيفي: "لأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه".

موضحة السبب: "زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث".

مساعدات مالية

وكانت منال الصيفي كشفت عن عرض عدد كبير من النجوم مساعدتها هي وزوجها أشرف مصيلحي، مؤكدة أن منة شلبي أرسلت مجموعة من الأطباء إلى منزلهم لعلاج أشرف مصيلحي، كما عرض محمد هنيدي مبلغا كبيرا من المال، ونفس الأمر حدث من أمير كرارة.

أشرف مصلحي

مرض أشرف مصلحي

ولا سيما أن الفنان أشرف مصلحي رحل عن عالمنا وهو يبلغ من العمر الـ"49" عامًا، وكان يعاني مصلحي من مرض السرطان، حيث أنه حارب هذا المرض لفترة طويلة كما أكدت زوجتة المخرجة منال الصيفي، أن حالتة الصحية كانت تتحسن، ولكن سرعان ما تدهورت مرة أخرى وبشكل سريع حتى توفى منذ دقائق معدودة.

محمد هنيدي ينعي أشرف مصلحي

ونعى الفنان محمد هنيدي، في منشور عبر حسابه الرسمي بفيس بوك، الراحل: "البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يارب".