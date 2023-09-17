نجوم الفن والاعلام ينعون الراحل ‎أشرف مصيلحي

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.

وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني عبر حسابها علي تويتر "‏إنا لله وإنا إليه راجعون…الفنان أشرف مصيلحي فى ذمة الله …الله يرحمه و يصبر أهله"

وعلق الاعلامي عمرو الليثي قائلا "إنا لله وإن إليه راجعون.. الفنان ‎#أشرف_مصيلحي في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. "ربنا يصبر أهلك ويرحمك"

ونعى الفنان محمد عبد الرحمن توتا الراحل اشرف مصيلحي قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الزميل العزيز اشرف مصيلحي تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته"

وكتب ياسر ريان نجم الاهلي السابق "البقاء لله صديقى وحبيبى أشرف مصيلحى ربنا يرحمه ويرحم المسلمين جميعا"

وعبرت النجمة نبيلة عبيد عن حزنها لرحيل اشرف مصيلحي وكتبت "البقاء لله الممثل اشرف مصيلحي في ذمة الله... خالص العزاء لزوجته المخرجه منال الصيفي ربنا يصبرها و يصبر عائلته.انا لله و انا اليه راجعون.

وكانت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تحدثت مؤخرا، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تدهورها بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت منال الصيفي عن حالة زوجها أشرف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم.

وأوضحت منال الصيفي حالة أشرف مصيلحي قائلة: «زوجي تعبان لكن حالته مستقرة.. دعواتكم»، مضيفة: «حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير».

وأضافت منال الصيفي: «الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه».. موضحة السبب: «زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث».