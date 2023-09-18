من “مشهور في الصين” إلى "نورتي التلفزيون"| تفاصيل “خناقة” محمد رمضان ونوال الزغبي.. تراشق انتهى بصلح

تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي.. في لقطة غير متوقعة علي مسرح مهرجان موريكس دور، قام الفنانة محمد رمضان بالتصالح مع الفنانة نوال الزغبي، وذلك عقب خلافهما بسبب التصاريح المتبادلة بينهما في وقت سابق.

وتصدر فيديو الصلح بين الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي، منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي ظهر فيها محمد رمضان وهو يقبل نوال الزغبي واحتضنها، لتنتهي الخلافات بعد هذا الصلح الغير متوقع.

تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي

مبادرة صلح بمهرجان موريكس دور

ودعي جمال فياض، أحد أعضاء لجنة تحكيم الموريكس دور، كلًا من الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي، علي خشبة المسرح، ليكشفوا عن سبب الخلاف بينهما، وهو بسبب تصريح من محمد رمضان وردت عليه نوال الزغبي في وقت لاحق، مما تسبب في الأزمة.

عتاب وتقدير

وعند صعود كلًا من محمد رمضان ونوال الزغبي، تصافحا وتصالحا سويًا، وقالت الفنانة نوال الزغبي: "أنت استفزتني يا محمد مش هقول قال إيه، ولما استفزني قلت لهم مين محمد رمضان بس أنا بموت فيه".

وعقب محمد رمضان علي كلام نوال الزغبي قائلًا: "حبينا الفن من لبنان ولبنان أكثر بلد متذوقة للفن وأكثر بلد بتثري الصناعة المصرية من قديم الأزل، واللي ما بيحترمش فناني لبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن اللي بيمتهنه, وكل الحب لنوال الزعبي وأنا واحد من جمهورها".

لترد نوال الزغبي علي كلمة محمد رمضان، وعبرت عن حبها لمحمد رمضان واحترامها له، وعقبت: "أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير وقوي".

تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي

بداية أزمة محمد رمضان ونوال الزغبي

وبدات أزمة نوال الزغبي مع محمد رمضان، عقب صدور تصريحات منها في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، عن رأيها في أغاني الفنان محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم عمل يجعهما سويًا.

وردت نوال الزغبي قائلة: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

وعند رد مقدمة البرنامج بمدي شهرة محمد رمضان، جاوبت نوال الزغبي ساخرة: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".

مغنية لبنان لم تخلق بعد

وجاءت تلك التصريحات من الفنانة نوال الزغبي، بالتزامن مع تصريحات محمد رمضان حول مغنيات لبنان، حين قال إن مطربة لبنان التي تشترك معه في دويتو لم تخلق بعد، مما جعل نوال الزغبي ترد بتلك التصريحات القوية.

محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي

وعقب تصريحات الفنانة نوال الزغبي، قام الفنان محمد رمضان بالرد علي تصريحاتها بطريقة ساخرة عبر حسابه الشخصي بأحدي منصات التواصل الاجتماعي، لينشر مقطع من أغنيته الشهيرة "مصباح علاء الدين"، بجانب مقطع من تصريحات نوال الزغبي.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو، ساخرًا: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر"، لترد نوال الزغبي مرة أخري علي محمد رمضان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر سابقًا.

وغردت نوال الزغبي كاتبة: "إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام".