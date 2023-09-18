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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لبناء قدرات وتنمية مهارات الشباب بالحسنة في سيناء

برامج تدريبية على
برامج تدريبية على الحاسب الآلى ونظم المعلومات بسيناء

ينظم مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء، برنامجا تدريبيا لشباب الخريجين في علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات لبناء قدرات وتنمية مهارات الشباب ،  من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، وذلك بمقر مركز المعلومات بمجلس مدينة الحسنة .
 

ثقافة التكنولوجيا: 

وقال المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ومحافظة شمال سيناء،  لنشر ثقافة التكنولوجيا ورفع مستوي الوعي والابتكار لدي أبناءنا من شباب الخرجي  ن وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الحديثة  لبناء القدرات وتنمية المهارات لديهم.

 

أشار بغدادي،   إلى أن مدة البرنامج 3 شهور ويشترط في المتقدمين لها الحصول على مؤهل عالي، وأن يكون المتقدم خريج جديد دفعات من 2014 حتى 2023، وأن يكون المتقدم ملم بخبرة جيدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 

وقال، أن المستندات المطلوبة للتقديم هي صورة شهادة المؤهل العالي، صورتين شخصية، صورة الرقم القومى، مؤكدا على أن المميزات التي سيحصل عليها المتدرب هي الحصول على شهادة معتمدة للبرنامج التدريبي  من معهد تكنولوجيا المعلومات، مكافأه مالية للمتدرب.

 
 

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الحسنة الشباب التكنولوجيا قدرات مهارات

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