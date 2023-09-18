مع السلامة يا أشرف| الحزن يخيم على الوسط الفني وأصدقاء أشرف مصيلحي يودعونه بهذه الكلمات

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان أشرف مصيلحي مساء الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وفور إعلان الوفاة حرص عدد كبير من نجوم الفن وأصدقائه على توديه بكلمات مؤثرة، حيث تحولت صفحات النجوم على السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، لتوديع صديقهم.





وكتب شريف منير على صفحته الشخصية قائلا: لا حول ولا قوة الا بالله .. إنا لله وانا اليه راچعون .. مع السلامة يا أشرف كان طيب جداً و أخلاق عاليه.



كما كتب حسام داغر: البقاء لله في المحترم اشرف مصيلحي و ربنا يصبرك يا كريم و يصبرك يا منال و كل حبايبك .. و حبايبك كتير يا أشرف.



وكتبت الإعلامية إنجي علي: ان لله و ان اليه راجعون الانسان الخلوق المحترم الفنان اشرف مصلحي في ذمه الله ربنا يرحمه و يغفرله راتقدم بخالص العزاء لزوجه المخرجه منال الصيفي و اولاده و لكل الاسره ربنا يصبركم .. ادعوا له.



أما الفنان خالد الصاوي كتب: "أنعي صديقي العزيز وعشره العمر اشرف مصيلحي وخالص التعازي لحرمه الصديقه العزيزه المخرجه منال الصيفي".

وحرص صلاح عبد الله على نعي أشرف مصيلحي قائلا: ‏مع السلامة ياحبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكتيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك وقلبي معاكي يامنال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي وأرجوكم الفاتحة والدعاء ⁧‫

وكتب الفنان محمد رضوان قائلا: لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمك يا أشرف ويحسن إليك ويغفرلك ويجعلك من أهل الجنة ويثبتك عن السؤال البقاء لله

وأيضا كتب محمد هنيدي على صفحته الرسمية: "البقاء لله في الأخ والصديق اشرف مصيلحي .. ربنا يصبر اهلك واسرتك ويرحمك يارب".

أما آيتن عامر كتبت قائلا: "الله يرحمك و يغفر لك يا اشرف كنت مثال للاخلاق والأدب".

وعلقت شقيقتها وفاء عامر على وفاة الفنان الراحل قائلة: خبر صادم جدا الفنان المحترم أشرف مصلحي في ذمة الله اللهم أجعله زينة شباب أهل الجنة و أجعل الصبر حضنا لعائلته ربنا معاكي يا منال

كما كتبت داليا مصطفى نعي بكلمات مؤثرة على صفحتها الشخصية قائلة: قلبي وجعني عليك اوي اوي بس انا متاكده انك مرتاح واكيد في مكان احسن كتييييير اوي .كنت محترم وخلوق وهادي مفيش حد عرفك غير لما حبك من ابتسامتك الجميلة .يارب يجعل دعاء اللي حبوك من نصيبك ويبختك باللقاء رب العالمين الله يرحمك ويغفر لك يا غالي يا طيب

أما نقيب المهن التمثيلية حرص على نعى الفنان الراحل على حسابه الشخصي قائلا: وداعًا صديقي الجدع المخلص الخلوق

وكتبت يسرا : البقاء و الدوام لله صديقي الخلوق الكريم صاحب الخلق الطيب ‫#أشرف_مصيلحي‬ في ذمة الله .. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكتبت نهي صالح : إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا طيب فى الجنه ونعيمها انشاءالله ويصبر كل حبايبك على روحك الطيبه السلام والرحمه

وأيضا حرصت سوسن بدر صديقة المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي على نهي الفنان الراحل قائلة: البقاء لله الفنان اشرف مصيلحي روج المخرجة منال الصيفي

وهو نفس الأمر الذى فعله إدوارد أيضا وكتب: البقاء و الدوام لله الخلوق اشرف مصيلحي في ذمة الله الله يرحمه و يغفر له خالص التعازي للأسرة الكريمة

كما كتب عمرو يوسف على صفحته : كان من اطيب و اجدع الناس الله يرحمه و يصبر اهله و حبايبه

أما اسعاد يونس فكتبت : إنا لله و إنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان أشرف مصيلحي و حرمه السيدة منال الصيفي و جميع العائلة ،تقبله الله في واسع جناته و أنعم علي العائلة باصبر و القبول، مع السلامة يا أشرف.

وكتبت داليا البحيري كتبت: إنا لله وانا اليه راجعون مع السلامة يا أشرف الرجل الخلوق الجدع المحترم الانسان فعلا سيرة اللهم احسن خاتمتنا جميعا يا أرحم الراحمين ربنا يصبرك يا منال ويصبر الولاد ويجعل مرضه وتعبه في ميزان حسناته

كما كتبت هنا شيحة: لا اله الا الله .. ربنا يرحمك يا اشرف .. خالص عزائي لزوجتك المخرجة منال الصيفي .. ربنا يصبر اهل بيتك وحبايبك علي فراقك .. الجدعنه والطيبة والقلب اللي بيحب كل الناس انا لله وانا اليه راجعون

فيما كتبت بسمة: البقاء لله.. الزميل اشرف مصيلحي في ذمة الله.. ربنا يصبرك يا منال ويصبر اولاده وحبايبه جميعا

أما الفنانة إنجي المقدم فقد كتبت: البقاء و الدوام لله وحده .. الله يرحم الزميل اشرف مصيلحي و يغفرله و يدخله جنة النعيم. خالص العزاء للاسرة الكريمة .. الله يصبركم و يربط على قلوبكم.

وكتبت نيللى كريم قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في الفنان اشرف مصيلحي فقدنا اليوم انسان جميل و محترم و محبوب من كل الناس ، ربنا يصبرك يا منال

وريهام عبد الغفور حرصت على نعي الفنان الراحل قائلة: لاحول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله في وفاة الفنان المحترم الزميل أشرف مصيلحي. خبر حزين. كان بني آدم طيب وجدع أوي. في الجنة إن شاء الله. الفاتحة من فضلك

فيما كتبت روجينا قائلة: إنا لله وإنا اليه راجعون أشرف مصيلحي فى ذمة الله.. الله يرحمك يااطيب خلق ربنا مع السلامة ياعشرة العمر اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناته ربنا يصبر قلبك يامنال انتى والأولاد اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة