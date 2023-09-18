1600 مليار.. بيان عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن الأصول الاحتياطية للمملكة

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأثنين، عن ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 1601.4 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2023.

وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي، أنه مقارنة بشهر أغسطس 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بقيمة 114 مليار ريال وبنسبة 7%.

ووفقا للمركزي السعودي، تشمل الأصول الاحتياطية للسعودية 5 بنود، وهي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

وتراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1507.8 مليار ريال.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 3%، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1%.

وكان البنك المركزي السعودي أعلن أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.600 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 8%، مقارنة بـ1.740 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج انخفضت على أساس شهري بنسبة 3.7%، مقارنة بـ 1.662 تريليون ريال في شهر يونيو من العام الحالي.

وبحسب النشرة، فإن حجم الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغ في شهر يوليو 2023 نحو 952.283 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 14%، مقارنة بـ 1.108 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1%، مقارنة بـ 950.876 مليار ريال في شهر يونيو الماضي.

وأوضحت، أن حجم النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في شهر يوليو الماضي نحو 554.284 مليار ريال، مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 2.7%، مقارنة بـ 539.738 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 10%، مقابل 616.340 مليار ريال في يونيو 2023.

الأصول الاحتياطية:

1601.4 مليار ريال الأصول في أغسطس

3 % ارتفاع بحقوق السحب الخاصة

1 % زيادة بالاحتياطي لصندوق النقد