بلومبرج: يجب على جميع الدول الاستجابة لدعوة رئيس COP28 لإنهاء انبعاثات الميثان

قال مايكل بلومبرج هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة والعمدة السابق لمدينة نيويورك إن التعجيل بإنهاء استخدام الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم، والحد بشكل كبير من إزالة الغابات، ووقف تسرب غاز الميثان، أمر ملح بقدر ما يمكن تحقيقه.



وتابع مايكل بلومبرج ؛ في مقال له نشر في صحيفة بوليتكو الأمريكية، ان المزيد من الناس يواجهون واقعاً يومياً من الحرارة المنهكة، وحرائق الغابات القاتلة والفيضانات، وموجات الجفاف المدمرة ، فإن المعايير الطويلة الأجل التي توجه محادثات المناخ العالمية لم تكن قط عديمة الجدوى على الإطلاق.

اضاف انه لا يمكن أن يركز مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) هذا العام على عام 2050 أو 2040 أو حتى 2035 بل يجب أن يكون هنا والآن، ويجب أن ينتج إجراءات جديدة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الانبعاثات بحلول عام 2030.



واستكمل : لقد حذرت منذ فترة طويلة من الآفاق الزمنية التي قد تمتد لعقود من الزمن لتحقيق الأهداف المناخية لأنها تخدم كذريعة للتأخير والتقاعس عن العمل بشكل خطير. عند هذه النقطة، يجب أن تومض علامة التحذير باللون الأحمر، وبما أن هذا العام يبدو الأكثر سخونة في التاريخ المسجل، فقد شهدنا أدلة جديدة مثيرة للقلق على تحولين متصلين يمكن أن يؤديا إلى كارثة الذوبان المتسارع للصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى سطح البحر على طول العالم. السواحل، وكذلك خطر انهيار تيارات المحيط الأطلسي ط التي تساعد على استقرار المناخ العالمي، مما يؤدي إلى فصول شتاء أكثر قسوة في أوروبا وحرارة شديدة في المناطق الاستوائية.

وأضاف : إن حدوث هاتين الكارثتين قد يعتمد على مدى قدرتنا على إنجازه قبل عام 2030. ولهذا السبب فإن التعهدات والالتزامات، مهما كانت جريئة أو حسنة النية، ليست كافية. ويتعين علينا أن نضفي طابعاً عاجلاً جديداً على مكافحة تغير المناخ من خلال التركيز على السبل الفعّالة لخفض الانبعاثات الآن.



وأوضح انه، يمكن لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أن يحفز الجهود الرامية إلى استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ــ المصدر الأكبر منفردا لانبعاثات الكربون العالمية ــ بالطاقة النظيفة، فلقد تم إيقاف نحو 70% من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة منذ عام 2011، كما أغلقت نصف محطات الطاقة في أوروبا أو في طريقها إلى العمل - وهي الجهود التي ساعدت مؤسسة بلومبرج الخيرية في قيادتها. وإذا قمنا بسرعة بتوسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخاصة في العالم النامي، حيث من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة بسرعة فإن هذا التقدم من الممكن أن ينتشر على مستوى العالم. وسيتطلب القيام بذلك جميع أشكال رأس المال: العام والخاص والخيري.

وكشف انه ينبغي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يركز على الحد بشكل كبير من إزالة الغابات، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيرا فوريا كبيرا على مستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.

وقد أثبتت دول مثل البرازيل وإندونيسيا بالفعل أن هذا يمكن القيام به بسرعة، إذا توفرت الإرادة السياسية. وبفضل القيادة البيئية القوية للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انخفض معدل إزالة الغابات في البرازيل بأكثر من الثلث في عام واحد ، كما خفضت إندونيسيا معدله بأكثر من الثلثين منذ اتفاق باريس. والآن هو الوقت المناسب لكي تلتزم جميع الدول بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 - وهو الأمر الذي سيتطلب تدفقات مالية أكبر من العالم المتقدم إلى العالم النامي.

وبين أن الفرصة الثالثة لمؤتمر الأطراف هذا العام هي الأكبر على الإطلاق ـ ولو أنها تحظى بقدر ضئيل للغاية من الاهتمام ـ وتتمثل في الحد من تسرب غاز الميثان الناتج عن إنتاج النفط والغاز.

والخبر السار هو أن شركات النفط والغاز لديها حوافز قوية للمساعدة في حل هذه المشكلة. ففي نهاية المطاف، فإنهم يخسرون منتجاتهم في الغلاف الجوي التي كان من الممكن بيعها في السوق، ودافعو الضرائب يخسرون أيضاً. وبالتالي، فإن تنظيف غاز الميثان من النفط والغاز يمثل مشكلة وفرصة للجميع في سلسلة التوريد.

وعلى هذه الجبهة، تمثل شركات النفط المملوكة وطنيا ثلاثة أرباع انبعاثات غاز الميثان العالمية وهو ما يزيد كثيرا على القطاع الخاص. لذلك، من المشجع أن أحد أكبر مالكي هذه الشركات، الإمارات العربية المتحدة، قد التزم بالوصول إلى مستوى الصفر من غاز الميثان بحلول عام 2030 .

ويرأس الشركة الوطنية الإماراتية، أدنوك، الدكتور سلطان الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وهو يدفع الدول الأخرى للقيام بنفس الالتزام.

ومع ذلك، فإن وضع معايير صارمة لإطلاق غاز الميثان لا يقع على عاتق منتجي النفط والغاز وحدهم. ويجب على الحكومات الوطنية أيضًا أن تشترط أن يتم اعتماد أنواع الوقود التي تنتجها وتستوردها وتستهلكها على أنها خالية من اشتعال غاز الميثان أو تسربه أو إطلاقه. ولتسريع هذه العملية ومحاسبة الدول على تحقيق أهدافها، نحتاج أيضًا إلى بيانات أفضل ومزيد من الشفافية حول مكان حدوث الانبعاثات.

يجب على جميع الدول الاستجابة لدعوة رئيس COP28 لإنهاء انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز هذا العقد، وإذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكبر منتجي الوقود الأحفوري على مستوى العالم، قادرة على القيام بذلك، فإن الجميع قادرون على القيام بذلك ويتعين على الولايات المتحدة أن تقود الطريق.

إن التعامل بجدية بشأن تسرب الميثان سوف يتطلب من الولايات المتحدة أن تكون قدوة يحتذى بها ــ هنا في الداخل، وأيضاً في مؤتمر الأطراف المقبل ــ من خلال إلقاء ثقلها الكامل خلف جهد عالمي جديد لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك من جانب شركات النفط والغاز المملوكة وطنياً.

إن هذه الفرص الثلاث مجتمعة ممثلة في التعجيل بإنهاء الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم، والتوسع بشكل كبير في جهود إزالة الغابات، ووقف تسرب غاز الميثان ، تشكل إلحاحا بقدر ما يمكن تحقيقها. وإذا أصبحت هذه المواضيع محور محادثات المناخ العالمية - وإذا كانت الولايات المتحدة هي الرائدة في الاستجابة لدعوة الدكتور سلطان إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر ، فمن المحتمل أن يصبح مؤتمر الأطراف هذا العام هو الأهم على الإطلاق.