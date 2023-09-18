بيت مراد يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرح أولى حلقاته

تمكنت الحلقة الأولى من برنامج بيت مراد ، من تقديم السيناريست والكاتب أحمد مراد ، من الدخول الي قائمة البرامج الاعلي مشاهدة عبر منصة watch it .



واحتلت الحلقة الاولي من برنامج بيت مراد المركز الثالث من اصل 10 برامج هما الاعلي مشاهدة في مصر .

يقدم البرنامج الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، وتقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وسيكون The Chemistry Between Us للكاتب لـ"لاري يونج" أول الكتب التي سيتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب "مالكوم جلادويل".

برنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر "فاتيما" التي تمثل الجيل الجديد.

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويعرض يوم الجمعة من كل اسبوع الساعة الثامنة والنصف على قناة "ON".