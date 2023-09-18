انطلاق البرنامج التدريبي TOT المستوى التمهيدي بجامعة الوادي الجديد

انطلق اليوم الأول من برنامج تدريب المدربين "TOT" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي وسط حماس كبير وترقب من السادة المشاركين ،وقال الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن برنامج TOT يعد واحدا من أبرز وأهم البرامج التدريبية في مجال تطوير القدرات وصقل المهارات، حيث يسهم البرنامج في إكساب للمشاركين فهمًا عميقًا للأسس والأساليب المتقدمة في تدريب الأفراد وتطويرهم.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وأضاف أن البرنامج التدريبي يأتى لتلبية التوجهات القومية الرامية لتنمية المهارات التدريبية لدى قطاع كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد وتمكينهم من الفهم العميق لعملية نقل المعرفة وتطوير القدرات.جدير بالذكر أن القائم بالتدريب هو الأستاذ الدكتور/ محمد فوزي والي، المدرب الدولي المحترف في مجال التدريب وتطوير المهارات والذي يعد من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال التدريب على المستوى القومي، وقد أثرى السادة المشاركين بمعرفته الواسعة وخبراته القيمة خلال الجلسات التدريبية لليوم.

وقد جذبت هذه الدورة مجموعة متنوعة من المشاركين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في مجال التدريب والتطوير ،وقد أشاد الدكتور/ محمد والي بالتفاعل الإيجابي والحماس الذي أظهره السادة المشاركون في اليوم الأول من البرنامج ،وأشار سيادته بأنه متحمس للعمل مع هذه المجموعة المميزة من المدربين المتطلعين لتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم في مجال التدريب. كما أضاف أننا هنا نسعى لمشاركة المعرفة والخبرة وتمكين هؤلاء المدربين من تحقيق أهدافهم في هذا المجال.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن الدورة سيستمر لمدة خمسة أيام، يتم خلالها إكساب السادة المشاركين العديد من الأساليب الحديثة في مجال التدريب، فضلا عن فهم أفضل لأهمية تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لتحقيق نجاح أكبر في مجال التدريب.

واضاف ان هذه الدورة في جامعة الوادي الجديد تعد فرصة ثمينة للمدربين الراغبين في تطوير مهاراتهم والنهوض بمسيرتهم المهنية في مجال التدريب، إن انطلاق اليوم الأول من الدورة يمثل بداية واعدة للمشاركين ويعكس التزامهم بتحقيق التفوق في هذا المجال المهم.