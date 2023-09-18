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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس ضيفة الحلقة الجديدة من sold out

محمود سعد
محمود سعد

كشفت الإعلامي محمود سعد عن ضيفة الحلقة القادمة من برنامجه sold out ، والذي يتم طرحه عبر منصة watch it . 
 

ومن المقرر ان تحل الفنانة القديرة اسعاد يونس ضيفة علي الحلقة القادمة ، والمقرر اذاعتها نهاية هذا الاسبوع عبر منصة watch it . 
ويستضيف الاعلامي محمود سعد الاعلامية الكبيرة إيناس جوهر  بجانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس . 

واستضاف الفنان محمود سعد خلال برنامجه sold out  عدد من الفنانين ابرزهم مني زكي واكرم حسني وأحمد امين ومدحت صالح كما سجل بعض الحلقات مع عدد من الفنانين مثل كريم عبد العزيز . 

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وكشف الاعلامي محمود سعد عن تواصله مع الفنان القدير عادل إمام خلال الشهر الماضي ، تليفونيا ، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب . 

وقال محمود سعد : الفنانة مادلين طبر لا تعلم طبيعة والعلاقه بين عادل إمام وأسرته ، وتحدثت عنهما في احدي اللقاءات المصورة .

وأضاف محمود سعد : مين اللي يقدر يمنع عادل إمام من الخروج ؟ ، فقد حدث بيني وبين عادل إمام مكالمة هاتفيه من شهر ، ومن المقرر أن أقوم بزيارته قريبا . 

sold out الاعلامي محمود سعد أحمد مراد أحمد امين اسعاد يونس الفنانة الكبيرة إسعاد يونس كريم عبد العزيز منى زكى

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