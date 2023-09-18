نظمت مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، حفل تكريم للمشاركين في معسكر الأنشطة الصيفية لرياض الأطفال ببئر العبد.، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ،تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي ، و تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

و أثنى وكيل الوزارة علي الدور الرائع الذي قام به المسؤولين ،عن تنفيذ هذه المعسكرات للأنشطة المختلفة،والتي تعطي أبنائنا الطلاب الدافع ، وتقوي الحافز للنجاح والتفوق الدراسي والمذاكرة مع بداية العام الدراسي الجديد.

استغلال وقت الفراغ:

و أفادت حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال، بأن إقامة هذه المعسكرات بإدارة بئر العبد التعليمية، قد حققت الأهداف المرجوة منها و علي سبيل المثال: كيفية استغلال وقت الفراغ لدى الأطفال ، وذلك بممارسة أنشطة مختلفة مفيدة وهادفة مع إبعادهم عن ممارسة الأنشطة الالكترونيه الضارة .

وأضافت الموجه العام بأن المعسكر اشترك فيه "٧" روضات للاطفال من مدارس إدارة بئرالعبد ..حيث تم إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال من خلال تشجيعهم علي المنافسة الشريفة ، وتقديم الهدايا عليهم مع خلق نوع من التنافسية لجذب الأطفال في الروضة .

و شمل برنامج الأنشطة بالمعسكرات تجسيد مبسط لليوم السيناوى ، لاحياء التراث والعادات والتقاليد السيناوية ، وتقديم فقرات غنائية ودينية ووطنية وسيناوية، وتقديم فقرات من الشعر.، والعاب ومسابقات فنية ورياضية وعزف فردي علي الآلات الموسيقية ، وتم تنفيذ المعسكر .