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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق عمل بالعريش يتابع أعمال رد الشئ لأصله داخل منطقة خدمات الريسة

متابعة اعمال البناء
متابعة اعمال البناء لأهالي توسعات ميناء العريش

تابع فريق العمل بمجلس مدينة العريش شمال سيناء  ، أعمال رد الشئ لأصله داخل منطقة خدمات الريسه ، وإعادة تأهيل شوارع الحي بداية من محيط السجل المدني ،بناءا على تكليفات وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش .

حيث تستمر الأعمال لاستكمال باقي  الشوارع داخل الحي ، بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

أعمال البناء :

كما تابع  فريق العمل بالمحاسب أعمال البناء الخاصة بأهالي توسعات ميناء العريش البحري في محيط مدرسة احمد صفوة، حيث يجري إنشاء بيوت جديدة  للاهالي علي قدم وساق ويتم تيسير كافة الامور  لسرعة الانتهاء من بناء منازلهم بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة .
 

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ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في شمال سيناء

العريش أعمال رد الشيء شوارع البناء

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