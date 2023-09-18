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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: تمويل 7984 مشروعا بـ 67 مليون جنيه خلال العام الجارى

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنه تم تمويل 7984 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 67 مليون و35 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن تمويل هذه المشروعات، تم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضى، وأن دعم المشروعات مستمر على مدار العام.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 277 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 44 مليون و506 ألف و910 جنيه، وفرت 571 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.
 

وتابع الداودى، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 6458 مشروعاً بتمويل قدره 147 مليون و202 ألاف و290 جنيه، وفرت 7984 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

 

و أشار محافظ قنا ، إلي أن  ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

 

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