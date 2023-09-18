يسري نصر الله ينعى أشرف مصيلحي ويوجه رسالة مؤثرة لزوجته

نعى المخرج الكبير يسري نصر الله ، الفنان الراحل أشرف مصيلحي ، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال يسري نصر الله : كل إللي عرفوا أشرف عارفين لأي درجة كان إنسان جميل وإلى أي درجة كان بيحب منال وعائلته. وكل إللي يعرفوا منال عارفين لأي درجة هي إنسانة مخلصة وشجاعة. شدي حيلك يا منال، وألف رحمة على أشرف.

كشف الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد موعد ومكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي .

جنازة أشرف مصيلحي

وقال أشرف زكي " سيتم تشييع جنازة أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي ظهر غد "٠

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته



وكان قد توفي أمس ، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

وكانت زوجة الراحل قد كشفت تفاصيل الساعات الاخيرة في حياته .

وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد :" هناك الكثير من اصدقائه في الوسط الفني كانوا يدعمونه معنويا ، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لاننا مش محتاجين الحمد لله ".