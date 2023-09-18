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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ابتز 30 فتاة .. صدمة في انتظار عنتيل المقطم

ابتزاز
ابتزاز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على مالك عقار "عنتيل المقطم" متهم بـ ابتزاز فتيات مغتربات وطالبات يقطن بإحدى الوحدات السكنية المملوكة له بالمنزل. 

وبإجراء التحريات تبين أن  المبتز صاحب العقار المقيم بمنطقة المقطم متهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات يقطن إحدى الوحدات السكنية بالمنزل أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم والحمام وهددهن بالفضيحة ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في القانون 

 

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. 

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

مالك عقار عنتيل المقطم ابتزاز فتيات مغتربات الإبتزاز الإلكتروني

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